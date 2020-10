Un automobiliste a été verbalisé à Bruxelles sur base des données de son ancienne voiture qu’il ne possède plus depuis 15 mois.

Axel, qui a reçu une invitation à payer 350 euros, n’est pas le premier automobiliste à s’étonner des erreurs dans les amendes liées à la zone de basses émissions créée en région bruxelloise pour combattre la pollution en ville et réduire les émissions de gaz nocifs. Le cas de figure récurrent est le suivant : le propriétaire d’un véhicule immatriculé avant le 1er janvier 2006, ayant acheté un véhicule récent répondant aux nouvelles normes d’émissions, l’a fait immatriculer en transférant la plaque. La DIV et le service de Bruxelles Fiscalité chargé d’appliquer les sanctions, partagent les données avec retard, en sorte que le second n’ayant pas encore encodé la suppression du véhicule ancien auquel l’immatriculation reste liée, adresse par erreur des redevances à des propriétaires de véhicules neufs.

Des propriétaires de véhicules récents répondant aux normes antipollution les plus strictes sont verbalisés sur la base des données d’émission de leur ancien véhicule. Dans la mesure où il a changé de voiture il y a plus d’un an, le cas d’Axel interpelle sur le fonctionnement du service Bruxelles Fiscalité.