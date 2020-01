Vous traversez la France en voiture, vous poussez un peu sur l’accélérateur et voilà votre plaque affichée soudainement en grand sur le prochain panneau de signalisation avec un message vous indiquant de ralentir. Vous avez peut-être déjà eu le coup et cela vous a surpris. De quoi vous convaincre pour autant de ne plus jamais commettre d’excès de vitesse ? Pas certain.

En Belgique, on se contente pour le moment des fameux sourires verts et rouges qui vous montrent que vous respectez les limitations de vitesse, essentiellement dans les zones 30. Sur autoroutes, ce n’est pas encore le cas. Les nouvelles caméras permettent pourtant de copier le modèle français.

Mais comme l’indiquait la ministre en charge de la Sécurité routière Valérie De Bue (MR) dans La Libre du 5 décembre dernier, rien n’est exclu pour l’avenir. "Les états généraux de la sécurité routière vont avoir lieu en 2020 et cette question sera abordée. Nous verrons quelles seront les conclusions. Parce qu’il est évident que les questions de vie privée sont importantes dans ce dossier", avait indiqué la ministre à nos confrères.

Du côté de Vias, l’institut pour la sécurité routière, le porte-parole Benoît Godart ne se dit pas contre cette idée mais estime qu’il faut d’abord en mesurer l’efficacité. "Est-ce vraiment dissuasif d’afficher les plaques d’immatriculation sans pour autant verbaliser ? Il faut tester et évaluer le projet d’abord en commençant par exemple par une phase pilote."