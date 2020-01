Le bilan des morts liées au nouveau coronavirus est monté à 170 en Chine, avec plus de 1.700 nouveaux cas de contamination enregistrés dans le pays, a annoncé jeudi le gouvernement chinois.

Parmi les nouveaux décès constatés, 37 l'ont été dans la région du Hubei, dont la capitale est la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, et le 38e dans la province de Sichuan (sud-ouest du pays).

Il y a eu également 1.032 nouveaux cas d'infection dans le Hubei, et quelque 700 ailleurs en Chine, ont précisé les autorités sanitaires.

Un premier cas a été enregistré au Tibet, a-t-on précisé.

Le bilan des contaminations s'élève à environ 7.700 cas, soit davantage que le nombre - 5.327 - des malades du Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras). Ce coronavirus avait fait en 2002-2003 un total de 774 morts, dont 349 sur le territoire chinois.

Plus d'une soixantaine de cas d'infection ont été répertories dans d'autres pays, soit moins d'1% du nombre mondial.

"Le monde entier doit être en alerte, le monde entier doit agir", a déclaré mercredi de Genève Michael Ryan, le directeur des programmes d'urgence de l'OMS, qui tiendra jeudi une nouvelle réunion d'urgence.

Celle-ci sera consacrée à "la question de savoir si l'épidémie actuelle constitue une urgence de santé publique de portée internationale", a expliqué le directeur général de cette organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, à son retour de Pékin.

La Russie va fermer ses frontières avec la Chine

La Russie a annoncé jeudi son intention de fermer ses quelque 4.250 km de frontière avec la Chine pour lutter contre de la propagation du nouveau coronavirus, qui a fait au moins 170 morts.

"Un ordre a été signé aujourd'hui et il est entré en vigueur. Nous informerons aujourd'hui tout le monde des mesures prises pour fermer la frontière en Extrême-Orient", a annoncé le Premier ministre Mikhaïl Michoustine, cité par les agences russes.

Il n'a pas apporté dans l'immédiat de détails du calendrier, ni si cette fermeture de la frontière concernait aussi les ports.

Le ministère russe des Affaires étrangères a de son côté annoncé dans un communiqué suspendre dès jeudi la délivrance de visas électroniques aux Chinois aux points de passage en Extrême-Orient, dans l'enclave européenne de Kaliningrad et dans la très touristique deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg.

Les autorités ont également appelé les Russes à s'abstenir de tout voyage en Chine, "à moins que cela ne soit absolument nécessaire".

Moscou n'a pas fait état de cas sur son territoire de patients infectés par le nouveau coronavirus depuis sa propagation à partir de la ville chinoise de Wuhan, où il a fait son apparition en décembre.

De nombreux Chinois, touristes et travailleurs, sont présents en Russie et notamment en Sibérie et en Extrême-Orient. Ils utilisent aussi massivement les aéroports russes comme point de transit à destination des pays européens.

Ikea ferme l'ensemble de ses magasins en Chine

Le numéro un mondial de l'ameublement Ikea a annoncé jeudi la fermeture de l'ensemble de ses 30 magasins en Chine "jusqu'à nouvel ordre", face à la propagation du nouveau coronavirus. L'enseigne suédoise "a temporairement fermé la totalité des 30 magasins de Chine continentale (...) à compter du 30 janvier", a annoncé le groupe dans un communiqué à l'AFP.

Mercredi, Ikea avait déjà indiqué fermer la moitié d'entre eux, depuis la fermeture annoncée la semaine dernière de son unique magasin à Wuhan, berceau du virus apparu fin 2019.

Les 14.000 employés que compte le groupe dans le pays "sont priés de rester chez eux, en conservant l'intégralité de leur salaire", a précisé Ikea dans son communiqué.

Le championnat de football chinois reporté

Tous les matchs de football en Chine ont été suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays, entraînant le report du début de la saison 2020, a annoncé jeudi la fédération chinoise.

Le début de la saison de football 2020 sera reporté pour "les compétitions de tout type et à tous les niveaux" afin de protéger les joueurs et le public, a indiqué la fédération dans un communiqué. La nouvelle saison de la Chinese Super League (CSL, première division) devait démarrer le 22 février, selon les médias d'Etat.



Premier cas de coronavirus en Inde

L'inde a confirmé jeudi son premier cas de coronavirus après qu'un étudiant a été placé en isolement dans un hôpital du Kerala à son retour de la ville chinoise de Wuhan, épicentre de l'épidémie, a indiqué le ministre indien de la santé. "Le patient est dans un état stable et est suivi de près", a précisé le ministre de la Santé.

Le coronavirus a également fait son apparition aux Philippines avec la contamination d'une ressortissante chinoise de 38 ans arrivée de Hong Kong le 21 janvier dernier. Le ministère philippin de la Santé a précisé suivre 23 autres personnes potentiellement contaminées par le virus.



Un malade confirmé en Allemagne: il n'avait pas voyagé en Chine

Le premier malade confirmé au coronavirus en Allemagne a été contaminé par une autre personne sur le sol allemand même, ont annoncé mardi les autorités sanitaires de l'Etat régional de Bavière, où le patient est hospitalisé.

Selon le décompte de l'AFP, il s'agit du premier cas de contamination entre humains sur le sol européen, les autres patients signalés en Europe ayant été infectés lors d'un séjour en Chine.

L'existence de ce premier malade allemand confirmé avait été communiquée lundi soir, sans plus de détails.

Il s'agit d'un homme âgé de 33 ans travaillant pour un équipementier automobile en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, qui a été contaminé en janvier par une collègue venue de Chine pour quelques jours pour une formation, ont précisé les autorités sanitaires.

Cette salariée chinoise a séjourné du 19 au 22 janvier en Allemagne et à son retour dans son pays "s'est sentie malade", a précisé le directeur de l'Office sanitaire bavarois, le Dr Andreas Zapf.

Elle a été diagostiquée peu après positive au coronavirus. Dans la foulée, un des salariés de l'entreprise en Bavière, le groupe Webasto, qui avait participé à la formation avec sa collègue chinoise et qui a fait subitement état de symptômes de type grippal, a été lui aussi confirmé positif au coronavirus.

Son état de santé reste toutefois à ce stade "bon", a précisé le médecin.

Pour le moment aucun autre cas suspect n'a été signalé mais les autorités font des vérifications sur 40 personnes au total qui ont été en contact avec les deux salariés de l'entreprise contaminés, soit au sein de l'entreprise, soit au sein de la famille du patient allemand.

L'épidémie de pneumonie virale affiche une bilan dépassant désormais 100 morts en Chine, avec plus de 4.500 personnes contaminées au total.

A noter que les autorités japonaises ont annoncé mardi la présence au Japon d'un cas du nouveau virus chez un homme ne s'étant pas rendu en Chine mais ayant véhiculé des touristes en provenance de Wuhan, berceau de la maladie. Le sexagénaire originaire de la ville touristique japonaise de Nara avait conduit dans un bus en janvier deux groupes de touristes de Wuhan et a été hospitalisé samedi avec des symptômes similaires à ceux de la grippe, a indiqué le ministère de la Santé.