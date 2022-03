En attendant la mise en place du couloir humanitaire, les réfugiés doivent se frayer un chemin entre les villages dévastés pour quitter le pays au plus vite. Témoignage.

Des centaines de milliers de civils sont toujours pris au piège à l’est de l’Ukraine, alors que l’armée russe poursuit son invasion. Afin de faciliter l’exil des réfugiés, les deux pays se sont accordés pour mettre en place des couloirs humanitaires.

En attendant, les réfugiés doivent risquer leur vie pour traverser le pays et rejoindre les pays limitrophes. Et le parcours est semé d’embûches, avec une circulation très dense, des stations d’essence et supermarchés qui sont vides, des itinéraires pas toujours sûrs. Les réfugiés doivent en effet contourner Kiev et de nombreuses villes bombardées, tout en gardant un œil sur l’avancée des troupes russes depuis le sud du pays, après notamment la prise de Kherson. Certaines files sont longues de 70 heures.