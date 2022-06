Deux cambrioleurs ont été tués et six policiers ont été blessés lors du braquage d'une banque dans l'ouest du Canada, ont annoncé mardi les autorités locales.

Deux suspects tués et six policiers blessés lors d'un braquage au Canada

"L'opération est toujours en cours avec une forte présence policière dans le secteur", a déclaré en fin d'après-midi le chef de la police de Saanich, Dean Duthie, lors d'une conférence de presse.

Vers 11H00 locales (18H00 GMT), deux suspects armés sont entrés dans une banque de Saanich, ville de quelque 114.000 habitants en périphérie de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique.

"De nombreux policiers sont intervenus et ont intercepté deux suspects, qui ont ouvert le feu sur les policiers", a indiqué la police dans un communiqué.

Aucun employé de la banque ou client n'a été blessé, selon elle.

"C'est difficile parce que nous avons des policiers à l'hôpital en ce moment qui souffrent de blessures sérieuses", a expliqué le chef Dean Duthie, précisant que trois des six policiers blessés subissaient des opérations chirurgicales, alors que les trois autres pourraient sortir de l'hôpital.

Le Premier ministre du Canada Justin Trudeau, qui se trouve en Europe, s'est dit mardi soir "choqué et attristé par la violence survenue à Saanich", en Colombie-Britannique.

"Mes pensées accompagnent les policiers qui ont été blessés dans la fusillade d'aujourd'hui et leurs collègues qui ont affronté le danger pour protéger les gens", a-t-il tweeté.

Pendant plusieurs heures mardi, la police a cherché un possible troisième suspect, mais a indiqué en soirée avoir "fouillé le secteur et n'avoir trouvé aucune indication" prouvant la participation d'une troisième personne.

Un ordre d'évacuation a été émis plus tôt dans la journée pour les résidences et commerces à proximité de la scène en raison de la "présence d'un possible engin explosif" dans un véhicule associé aux suspects. La police cherchait toujours à le localiser en soirée.