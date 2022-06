Une vidéo de touristes prenant la pose avec un requin échoué sur la plage crée la polémique: "Plutôt que le remettre à l’eau"

En Sardaigne, un petit requin a ému toute la toile. En effet, la semaine dernière l'animal a échoué sur la plage de Fontanamare et s'est retrouvé en situation de détresse. Mais au lieu de le remettre à l'eau, les touristes présents sur place ont préféré sortir leur téléphone et prendre la pose avec le requin. Ils l'ont même trainé complètement hors de la mer et l'ont empêché d'y retourner pour être s'assurer d'avoir tout le temps nécéssaire pour prendre des photos. Une scène qui a été capturée en vidéo et qui a été partagée par le quotidien italien Cagliaripad.

"Remettez-le à l’eau", "Allez mettez-le dans l’eau", peut-on notamment entendre en fond sonore. Finalement, les nageurs ont fini par s'exécuter et ont remis le requin à la mer. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et a provoqué l'indignation. Enrico Rizzi, un militant des droits des animaux, a déploré le comportement des vacanciers. "Plutôt que de le remettre à l'eau, ils sortent un requin bleu de l'eau pour prendre des selfies". Sur Facebook, il a annoncé qu'il avait décidé de faire appel à un cabinet d'avocats pour identifier les responsables et les poursuivre en justice.