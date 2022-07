Guerre en Ukraine : les écoles de Kiev rouvriront en septembre

Les écoles à Kiev rouvriront le 1er septembre et l'éducation y sera dispensée en présence des élèves, ont annoncé vendredi les autorités de la capitale ukrainienne. Les établissements, qui ont travaillé en ligne depuis l'invasion russe lancée le 24 février, sont actuellement fermés du fait des vacances scolaires d'été.

"La mission la plus importante à la rentrée est d'assurer la sécurité des élèves et des enseignants", a indiqué Olena Fidanian, cheffe du département de l'éducation et de la science à la mairie, dans un communiqué.

Les environs des bâtiments seront inspectés pour exclure la présence d'engins explosifs et des abris anti-aériens dans les écoles seront approvisionnés en eau, en médicament et en d'autres produits de première nécessité.

"À la rentrée, toutes les écoles organiseront des formations nécessaires pour les enseignants et les enfants portant sur le comportement en cas d'alerte aérienne", a ajouté Mme Fidanian. Les élèves qui ne peuvent pas retourner à Kiev pourront continuer leurs études à distance, a-t-elle précisé.

Après avoir en vain tenté d'approcher de Kiev pendant quelques semaines, les forces russes se sont tournées vers la région du Donbass, dans l'est du pays.

Des centaines de milliers d'habitants ont alors regagné la capitale dont la vie a graduellement repris avec l'ouverture des restaurants et des commerces. Cependant, une frappe au missile sur un immeuble d'habitation en juin a fait un mort et plusieurs blessés à Kiev.