Révocation du droit à l'IVG aux Etats-Unis : New York veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception

L'Etat de New York, ancré à gauche, veut graver dans sa Constitution les droits à l'avortement et à la contraception grâce à un premier texte de loi voté vendredi, en réaction à la remise en cause de l'IVG par la Cour suprême conservatrice des Etats-Unis.