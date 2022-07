Un réfugié ukrainien de 5 ans mortellement percuté par une trottinette électrique à Nice

Le drame s'est déroulé ce mercredi 29 juin, rapporte Nice-Matin. L'enfant a été renversé par un homme en trottinette et est décédé de ses blessures.

La mère et son fils s'étaient réfugiés en France peu de temps après l'invasion russe en Ukraine.

Mercredi 29 juin, ils se trouvaient sur la Promenade des Anglais, à Nice, et étaient en train de traverser un passage pour piéton lorsqu'un homme est arrivé à vive allure avec sa trottinette électrique. Il a percuté l'enfant de 5 ans.

Le petit garçon a succombé hier à ses blessures.

Christian Estrosi, maire de Nice et fervent opposant aux trottinettes en raison des nombreux problèmes qu'ils engendrent, a exprimé son "immense émotion" à l'annonce de ce drame: "J'adresse mes pensées à sa famille et ses proches et leur souhaite beaucoup de courage dans cette terrible épreuve", a-t-il écrit sur Twitter.