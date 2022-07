Révocation du droit à l'IVG aux Etats-Unis: des centaines de manifestants à Amsterdam pour défendre le droit à l'avortement

Selon les organisateurs, Baas is Eigen Buik et Abortus is een Recht, cette manifestation doit être vue comme une démonstration de soutien aux millions de personnes qui viennent de perdre l'accès à un avortement sûr de l'autre côté de l'Atlantique. Les personnes présentes plaident aussi pour que le droit à l'avortement soit mieux sécurisé aux Pays-Bas, car là "aussi, le lobby anti-avortement gagne du terrain. Les mêmes mouvements conservateurs qui sont occupés à saper le droit à l'autodétermination aux USA, sont également très actifs ici."

Les deux organisations estiment que l'interruption volontaire de grossesse devrait être retirée du code pénal.