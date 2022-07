Un député français de LFI accusé de comportements inappropriés envers les femmes

Depuis plusieurs jours, le député La France Insoumise, fraîchement élu président de la commission Finances de l'Assemblée, est mis en cause pour des soupçons de comportements inappropriés avec les femmes. Il évoque, pour sa part, des "rumeurs infondées".

C'est la journaliste Rokhaya Diallo qui évoquait la première, jeudi sur RTL, des suspicions de comportements inappropriés "avec les femmes" de la part d'Eric Coquerel. Ce dimanche, une ex-militante de la France Insoumise et figure du mouvement des "Gilets jaunes", Sophie Tissier, a annoncé avoir saisi le comité violences sexistes sexuelles (CVSS) de LFI à propos d'"une forme d'agression' qu'elle aurait subi en 2014 de la part du député lors de l'université d'été du parti à Grenoble en 2014.

Dans un article publié samedi par Mediapart, elle raconte que le député aurait eu "la main baladeuse toute la soirée". "Il n'arrêtait pas de me faire danser, il me prenait par la taille", avance-t-elle, alors qu'elle lui aurait signifié plusieurs fois être gênée par la proximité physique. Sophie Tissier évoque aussi plusieurs SMS, envoyé par Eric Coquerel, "pour qu'on rentre ensemble", qu'elle n'a plus en sa possession. Elle précise toutefois que "ce n'était pas une agression", ce qui explique pourquoi elle n'a pas saisi LFI jusqu'à présent.

Face à ces accusations, Eric Coquerel est sorti du silence ce dimanche. Dans une tribune pour le JDD, l'élu de gauche se défend "de rumeurs infondées" à son égard. "Je fais cette tribune pour affirmer que je n'ai jamais exercé une violence ou une contrainte physique ou psychique pour obtenir un rapport, ce qui caractérise la porte d'entrée d'un comportement délictuel dans le domaine des violences sexistes et sexuelles", écrit-il. Un discours qu'il a à nouveau tenu sur le plateau de BFM-TV ce même jour. Il "nietout ce qui pourrait s'apparentait à des gestes déplacés" et a contesté le témoignage de Sophie Tissier.

Le président de la commission Finances a déclaré avoir toujours en sa possession les textos échangés avec Mme Tissier "qui montrent que, pendant des mois et des mois, Sophie Tissier, n'entretient pas des rapports avec moi qui seraient ceux de quelqu'un qui continue à parler avec un agresseur".

"Je n'exclus pas de porter plainte pour diffamation", a-t-il aussi prévenu.