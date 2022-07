Quatre personnes ont été blessées dimanche à Carhaix (Finistère, ouest de la France) lors de la levée d'un menhir de 8,30 mètres de haut et de 30 tonnes, après la rupture d'un câble, a-t-on appris auprès des pompiers.

Une levée de menhir tourne au drame en France et fait quatre blessés

"Un des câbles qui tenaient le menhir devant être relevé a lâché, blessant légèrement quatre personnes. Ces dernières ont été transportées à l'hôpital de Carhaix", ont indiqué à l'AFP les sapeurs-pompiers du Finistère, confirmant une information de la presse locale.

L'élévation du menhir, avec la participation de plusieurs dizaines de bénévoles, est la première étape du projet de parc touristique de 25 ha "StoneBreizh", qui vise à recréer un cercle mégalithique dans le Centre-Bretagne.

Selon le site internet de StoneBreizh, il s'agit d'ériger un cercle de 43 mètres de diamètre jalonné de 36 monolithes en granit de 5 à 6 mètres de haut, couronnés par des linteaux, afin de créer un lieu "de fête" et de "transmission de la mémoire de la Bretagne" pour "résister à l'effacement des cultures".

Ce cercle sera entouré d'un second cercle de stèles de schiste, "symbole de l'éclat et de la fierté retrouvée de la Bretagne" qui évoqueront "les dates clés de l'histoire bretonne et les acteurs majeurs de ces événements".