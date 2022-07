Fusillade du 4 Juillet aux USA: le tireur avait "préparé pendant des semaines" son attaque

Le tireur qui a tué six personnes lundi lors du défilé du 4-Juillet près de Chicago a préparé son attaque "pendant des semaines" et s'est déguisé en femme pour ne pas être identifié, a affirmé mardi la police.

Robert Crimo, 21 ans, a utilisé un "fusil puissant" qui semble avoir été acheté de manière légale au défilé et a tiré vraisemblablement au hasard sur les participants du haut du toit d'un commerce, a précisé un responsable de la police locale lors d'une conférence de presse. Il s'était "habillé en femme" pour cacher son identité et fuir les lieux plus facilement, a-t-il ajouté.