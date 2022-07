La justice rouvre l'enquête sur l'assassinat de Peter R. de Vries

Le ministère public a en effet transmis de nouveaux éléments tant aux juges qu'aux avocats des deux suspects à l'encontre desquels une peine de prison à perpétuité a été requise. Le tribunal a conclu sur la base d'un courrier électronique du ministère public que l'enquête n'était pas terminée. Une audience supplémentaire aura lieu lundi et on ignore si les deux suspects seront fixés sur leur sort le 14 juillet comme prévu. Une audience est également prévue ce jour-là.

Il y a un an jour pour jour mercredi que Peter R. de Vries était abattu dans une rue du centre d'Amsterdam. Le journaliste de 64 ans devait succomber à ses blessures neuf jours plus tard à l'hôpital. Les deux tireurs présumés, Delano G. (22) et Kamil E., âgés respectivement de 22 et 36 ans, ont été arrêtés peu après les faits. Le tribunal a formellement clos l'enquête à l'issue de deux jours d'audience au mois de juin. Le tribunal entend désormais prendre connaissance des nouveaux éléments. Tant les avocats des suspects que le ministère public doivent pouvoir y répondre au cours d'une audience supplémentaire, a indiqué le tribunal.

Les nouveaux éléments n'ont pas encore été rendus public. Le quotidien Het Parool rapportait mardi que la justice disposait de déclarations d'un témoin reliant les exécutants présumés au baron de la drogue Ridouan Taghi, le principal suspect dans le procès Marengo contre lequel la prison à perpétuité a été requise le 28 juin dernier pour son rôle dans plusieurs assassinats. Le journaliste conseillait Nabil B., le principal témoin à charge dans ce procès. Le frère de ce dernier a été abattu en 2018 puis son avocat, Derk Wiersum, en 2019.

Trois nouveaux suspects ont été arrêtés cette semaine dans l'enquête sur l'assassinat de Peter R. De Vries. Il s'agit d'un homme de 27 ans, Krystian M, qui aurait guidé les assassins du journaliste. Deux individus ont également été interpellés à Curaçao et en Espagne. Ces derniers auraient réalisé des vidéos peu de temps après l'attaque afin de les diffuser sur les réseaux sociaux.