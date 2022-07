Assassinat de Shinzo Abe: Le Premier ministre japonais Kishida n'a "pas de mots"

Actuel leader du Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste au pouvoir), M. Kishida avait été proche de M. Abe, dont il avait été le ministre des Affaires étrangères de 2012 à 2017.

"Je priais pour que sa vie soit sauvée mais, malgré cela, j'ai appris la nouvelle" de sa mort, a déclaré M. Kishida, très ému, aux journalistes. "C'est vraiment regrettable. Je ne trouve pas de mots. Je présente mes sincères condoléances et prie pour que son âme repose en paix."

M. Abe prononçait un discours en fin de matinée près d'une gare à Nara lors d'un rassemblement de campagne électorale en vue des élections sénatoriales de dimanche quand il a été mortellement blessé, atteint par deux balles au cou.

"Pendant cette période électorale, un acte barbare a été commis, prenant la vie de l'ancien Premier ministre Abe. C'est impardonnable. Nous condamnons (cet acte) une fois de plus, dans les termes les plus forts", a ajouté M. Kishida.

Les préparatifs électoraux se poursuivront, a précisé M. Kishida, car "nous devons absolument défendre les élections libres et équitables, qui sont le fondement de la démocratie" et "nous ne céderons jamais à la violence", a-t-il déclaré.

M. Abe a porté "une lourde responsabilité en tant que Premier ministre pendant huit ans et huit mois, la plus longue période dans l'histoire du gouvernement constitutionnel", a ajouté M. Kishida. "Il a guidé le pays face à une situation intérieure et internationale difficile, grâce à ces capacités exceptionnelles de leadership et ses capacités de dirigeant".

En 2006, Shinzo Abe avait été élu une première fois à la tête de l'archipel nippon, devenant à 52 ans son plus jeune dirigeant de l'après-guerre.