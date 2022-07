Démission de Boris Johnson: le musée Tussauds actualise sa statue avec humour

Les Britanniques ont un sens de l'humour bien à eux et ils le prouvent encore lors du départ de leur Premier ministre.

Ce jeudi 7 juillet 2022, Boris Johnson a annoncé sa démission après un énième scandal et le départ de plusieurs personnes de son gouvernement. Les Britanniques et leur sens de l'humour n'ont pas tardé à frapper pour rire de la situation. Le Musée Madame Tussauds de Londres, équivalent britannique du Musée Grévin à Paris, a également pris la balle au bond. Si la statue en cire du Premier ministre y trône toujours devant le 10 Downing Street, un petit détail a été ajouté à la mise en scène. Une pancarte annonçant un poste à pourvoir en lettres capitales accompagne ainsi Bojo. Le Musée s'en amuse d'ailleurs sur son compte Instagram en écrivant : "Aujourd'hui on prépare quelques changements pour notre installation de Downing Street".

La statue de Boris Johnson sera ensuite retirée quand son remplaçant aura pris sa place au poste de Premier ministre assure l'établissement à Metro. Des Anglais sont allés encore plus loin à Blackpool. Une autre statue de cire, appartenant probablement au musée Tussauds local, a été placée devant une agence de recherche d'emploi !