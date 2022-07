Drame chez un couple de Belges vivant en Espagne: la femme de 83 ans est décédée, son mari dans un état critique

Ce vendredi, le journal espagnol "La Verdad" rapporte un drame dans une famille belge vivant à Fortuna, près de la Costa Blanca. Un couple de Belges qui habite dans ce village près de Murcie depuis une quinzaine d'années a selon toute vraisemblance tenté de mettre fin à ses jours.



Une connaissance qui a l'habitude de passer tous les jours prendre de leurs nouvelles a appelé la police espagnole ce mercredi car elle s'inquiétait qu'ils ne lui ouvrent pas depuis deux jours. Les agents ont alors découvert le couple gisant dans des fauteuils dans le salon, au milieu d'alcool et anxiolytiques. La dame de 83 ans était malheureusement déjà décédée. L'homme âgé de 83 ans, en insuffisance respiratoire aiguë, a été transféré dans un état critique à l'hôpital de Murcie.



La police espagnole a ouvert une enquête et, au vu des circonstances, privilégie la thèse de la tentative de suicide. Selon des voisins interrogés par le journal local, les Belges étaient très tristes et déprimés car ils étaient de plus en plus isolés : la dame, qui ne parlait quasi pas espagnol, ne savait quasi plus se déplacer.