Ce que l'on sait du tireur présumé de l'attaque contre Shinzo Abe

Ce vendredi, l'ex-Premier ministre japonais, Sinzo Abe prononçait un discours un discous dans le cadre des élections de ce week-end au Japon quand il a été victime d'une attaque. Selon les informations de la chaîne nationale NHK et l'agence de presse Kyodo un individu a surgi dans son dos et a tiré deux coups de feu. Selon le secrétaire général du gouvernement Hirokazu Matsun, l"'état de santé de M. Abe est actuellement inconnu". Plusieurs médias locaux rapportent cependant qu'il ne présentait aucun signe de vie.

A l'heure actuelle, peu d'informations sont connues quant au tireur présumé. Un homme en possession d'une arme à feu a été arrêté pour tentative de meurtre, selon NHK qui s'appuie sur des sources policières. Il s'agirait de Yamagami Tetsuya, un habitant de Nara âgé d'une quarantaine d'années. Celui-ci qui n'aurait pas tenté de s'enfuir, aurait été arrêté et serait actuellement interrogé par les forces de l'ordre. Toujours selon NHK, le suspect a déclaré aux enquêteurs qu'il n'était pas satisfait de l'ancien Premier ministre et qu'il avait l'intention de le tuer.

Selon les médias japonais, l'individu serait un ancien membre de l'armée et plus précisément de la composante marine, dans laquelle il serait resté trois ans jusqu'en 2005. Il aurait vraisemblablement utilisé une arme artisanale, le Japon dispose en effet de l'une des législations les plus strictes au monde en matière de contrôle des armes à feu.