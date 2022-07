Le mystère du "pont du suicide": 50 chiens y sont morts après avoir sauté sans raison

Dans la petite ville de Dumbarton, en Écosse, un petit pont fait peur à de nombreux habitants. En effet, depuis plusieurs mois, le Overtoun Bridge, édifié au XIXe siècle, est victime d'une mauvaise réputation et a même été rebaptisé en "pont du suicide" par les locaux.

La raison ? Ce pont a déjà coûté la vie à une cinquantaine de chiens. Ceux-ci se sont tous jetés du pont de manière inattendue. "La plupart des habitants n'y viennent pas et les propriétaires de chiens encore moins", a raconté un habitant au magazine néerlandais Revu et relayé par le Laatste Nieuws, "moi-même je ne suis pas à l'aise. J'aime laissé mon chien en liberté mais à chaque fois que j'approche du pont, je remets sa laisse."

Selon les habitants du coin, près de 300 chiens ont déjà sauté du pont et 50 d'entre eux en sont morts. Ce phénomène s'explique probablement par la rivière et la forêt qui se trouvent en contrebas de celui-ci. Là-bas vivent de nombreux petits animaux qui sont flairés par les chiens et les pousseraient à sauter sans avoir connaissance du vide qui les attend.

Une autre théorie fait cependant son chemin dans la région : selon le professeur de religion Paul Owens, si les chiens sautent, c'est parce qu'ils sont poussés à le faire par un esprit nommé la "Dame blanche", qui hanterait les bois...