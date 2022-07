Les images de l'attaque contre Shinzo Abe: le tireur plaqué au sol

Des coups de feu ont été tirés vendredi sur l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe lors d'un rassemblement électoral à Nara (ouest). Son état de santé demeure incertain et selon plusieurs médias, il ne présentait aucun signe de vie.

"Le premier tir a fait le bruit d'un jouet. Il n'est pas tombé et il y a eu une grosse détonation. Le deuxième tir était plus visible, on pouvait voir l'étincelle et de la fumée", a déclaré à NHK une jeune femme présente sur les lieux. "Après le deuxième tir, des gens l'ont entouré et lui ont fait un massage cardiaque", a-t-elle encore témoigné.

Des images de l'attaque ont été diffusées sur les réseaux sociaux. On peut y entendre les détonations et voir le mouvement de panique. On aperçoit également les gardes plaquer au sol le tireur présumé.