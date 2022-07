Poutine fait miroiter des conséquences "catastrophiques" pour l'énergie face aux sanctions

"Une utilisation plus poussée de la politique des sanctions peut entraîner des conséquences encore plus graves, sans exagérer, voire catastrophiques, pour le marché mondial de l'énergie", a averti M. Poutine. "Les sanctions contre la Russie causent beaucoup plus de dommages aux pays qui les imposent", a-t-il encore affirmé, une phrase qu'il répète à l'envi, notant l'envolée des prix de l'énergie dans les pays occidentaux.

Il s'est réjoui que les autres pays producteurs de pétrole résistent aux demandes occidentales d'augmenter leur production pour compenser le pétrole russe boycotté et empêcher une hausse des prix.

L'offensive lancée fin février par Moscou en Ukraine a provoqué une pluie sans précédent de sanctions occidentales, dont un embargo sur le pétrole russe imposé par Bruxelles et Washington. En réponse aux sanctions occidentales, Moscou a sabré ces dernières semaines ses livraisons de gaz aux Européens, toujours très dépendants des hydrocarbures russes malgré leurs récents efforts pour diversifier leurs fournisseurs.

Le transit de gaz russe à travers l'Ukraine a ainsi atteint un plancher historique en juin.

À cela s'ajoute l'inquiétude montante en Allemagne, à la veille de l'arrêt total à partir de lundi du gazoduc Nord Stream 1 en raison de travaux de maintenance. En conséquence, les prix de l'énergie ont flambé, alimentant une envolée de l'inflation au risque de plomber durablement la consommation et la croissance.