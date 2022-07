Rishi Sunak, ex-ministre britannique des Finances, candidat pour succéder à Boris Johnson

L'ex-ministre des Finances britannique Rishi Sunak a annoncé vendredi sa candidature pour succéder à Boris Johnson à la tête du parti conservateur et donc à la tête du gouvernement. Âgé de 42 ans et considéré comme l'un des favoris dans la course, M. Sunak avait annoncé mardi sa démission dans la foulée de son homologue de la Santé Sajid Javid après un nouveau scandale. Leur démission a déclenché une hémorragie de départs du gouvernement, qui s'est soldée jeudi par la démission de M. Johnson.