Un crash d'hélicoptère évité de justesse en Bretagne (VIDEO)

En Bretagne, un hélicoptère a évité le crash de justesse mercredi après-midi alors qu'il volait à côté du phare au large de la Pointe du Raz, haut lieu touristique français, d'où a été filmé l'incident. Selon 20 minutes, l'engin effectuait une mission de dépose et de livraison de caisses de matériel sur le phare, situé sur une petite île à deux kilomètres au large du continent.

L'hélicoptère était en phase statique à un peu plus de 30 mètres au-dessus de la mer quand l'incident s'est produit. Pour une raison inexpliquée, l'hélicoptère a subitement piqué vers le bas, s'approchant dangereusement des rochers en contrebas du phare. Le pilote a alors réussi une manœuvre très compliquée pour redresser l'appareil. Il a ensuite pu le stabiliser et poursuivre son vol, non sans un important dégagement de fumée comme on peut le voir sur les images.

Si le pilote s'en sort avec une grosse frayeur, un des agents des Phares et balises présents sur le phare, a lui été blessé toujours selon 20 minutes. Il a dû être évacué avec un hélicoptère de la Sécurité civile. Une enquête interne a été ouverte pour déterminer les causes de l'incident.