Une course en talons aiguilles dans les rues de Madrid à l'occasion de la Semaine de la fierté (VIDEO)

À l'occasion de la Semaine de la fierté qui se tient du 1er au 10 juillet en Espagne, une course en talons aiguilles a été organisée jeudi à Madrid. Plusieurs dizaines de personnes ont couru dans les rues de la capitale et plus précisément dans le quartier de Chueca. Le tout dans une ambiance sportive et festive et devant une foule de supporters.

Si la plupart des participants ont réussi à terminer la course sans problème, et pour certains, à une allure impressionnante malgré l'inconfort des talons, pour d'autres la chute était inévitable...

La semaine de la fierté, grande manifestation des libertés de la communauté LGBTQIA+, se poursuivra ce samedi avec la grande marche des libertés, point d'orgue de la semaine.

©AFP