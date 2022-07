Aux Etats-Unis, le gouverneur de l'Illinois réclame une interdiction des fusils d'assaut "à l'échelle nationale"

Le gouverneur de l'État amércain de l'Illinois, Jay Robert Pritzker, a réclamé dimanche une interdiction des fusils d'assaut, après la fusillade qui a fait sept morts et 26 blessés près de Chicago, le 4 juillet.

"Nous devons interdire les fusils d'assaut, pas seulement en Illinois mais à l'échelle nationale", a déclaré le gouverneur, un démocrate, à la chaîne américaine CNN.

Les chargeurs à grande capacité devraient également être interdits, selon l'homme politique. "Il s'agit de matériel auquel des civils ne devraient pas avoir accès", a-t-il souligné.

Le gouverneur Pritzker est un démocrate, comme le président américain Joe Biden. Ce dernier prône également l'interdiction des fusils d'assaut mais se heurte à l'opposition farouche des républicains au Congrès.

Un homme de 21 ans a ouvert le feu lors d'une parade organisée le 4 juillet, jour de la fête d'indépendance des États-Unis, à Chicago, faisant sept morts et 26 blessés.

Les États-Unis font face ces derniers mois à une succession de tueries de masse par armes à feu. En mai, un jeune homme de 18 aans vait tué 19 enfants et deux institutrices dans une école primaire à Uvalde au Texas. Une semaine plus tard, une autre fusillade à caractère raciste coûtait la vie à dix personnes à Buffalo, dans l'État de New York.

Dans la foulée, l'État de New York avait restreint les conditions d'achat de fusils semi-automatiques et de chargeurs à grande capacité.