Guerre en Ukraine: un responsable des forces d'occupation assassiné dans la région de Kharkiv

Citée par l'agence de presse russe TASS, l'administration d'occupation de la région de Kharkiv a annoncé lundi que le chef de l'administration de la ville de Veliki Bourlouk, Evguéni Iounakov, était mort après l'explosion d'une bombe sous sa voiture.

Selon cette source, cet "acte terroriste" a été commis par un groupe de saboteurs ukrainiens infiltré derrière les lignes russes. La date de l'attaque n'a pas été précisée.

Le 6 juillet, les médias d'Etat russes ont évoqué pour la première fois la création d'une administration d'occupation dans la région de Kharkiv, située dans l'est de l'Ukraine et frontalière de la Russie.

Le responsable cette nouvelle administration d'occupation, Vitali Gantchev, a alors assuré qu'environ 20% de cette région était sous le contrôle des forces russes, notamment les villes d'Izioum, de Voltchansk et de Koupiansk.

La capitale régionale, Kharkiv, résiste, quant à elle, aux forces du Kremlin depuis plus de quatre mois, malgré des bombardements quasi-quotidiens. L'armée ukrainienne a procédé à d'importantes contre-offensives, avec un certain succès, autour de cette cité, la deuxième plus grande d'Ukraine.

Deux autres administrations d'occupation russe ont été instaurées dans le sud de l'Ukraine, dans la région de Kherson et dans une partie de celle de Zaporijjia, conquises dès les premiers jours de l'offensive déclenchée le 24 février.

Comme dans les territoires séparatistes de l'est de l'Ukraine, le Kremlin y mène une politique de russification en vue d'une possible annexion. Moscou y a introduit le rouble et encourage leurs habitants à recevoir des passeports russes.