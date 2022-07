Un avion prend feu sur une piste d'atterrissage suite à une surchauffe des freins ( VIDÉO)

Un vol qui reliait Tampa à Atlanta a donné quelques sueurs froides aux passagers qui se trouvaient dans l'avion. Alors que le vol s'était bien déroulé, c'est au moment où l'avion a atterri que plusieurs soucis sont intervenus sur la piste d'atterrissage.

En effet, les freins de l'appareil de la compagnie Spirit Airlines ont surchauffé et ont ensuite pris feu. Les passagers ont directement vu un nuage de fumée qui entourait l'avion et ont alors tous rassemblé leurs affaires pour sortir au plus vite de l'appareil sauf que le commandant bord a interdit à ceux-ci de descendre de l'avion.

L'incendie a vite été maitrisé par les hommes du feu qui sont intervenus rapidement sur la piste de l'aéroport international Hartsfield-Jackson à Atlanta et, par chance, personne n'a été blessé à la suite de l'incendie, mais de nombreux passagers à bord ont été pris de panique lorsqu'ils observaient ce qu'il se passait à travers les hublots.

Des vidéos sur Twitter montrent de la fumée noire s'échappant du dessous de l'avion alors qu'un petit feu consumait l'un des pneus.

Une autre vidéo de l'intérieur de l'avion montrait des passagers se levant de leur siège pour jeter un coup d'œil par les fenêtres alors que l'équipage demandait à tout le monde de rester assis.

"Si le pilote nous donne l'ordre d'évacuer, nous le ferons, mais nous vous demandons de rester assis pour l'instant et de laisser les allées libres", a annoncé l'équipage par interphone. "Si nous devons évacuer, veuillez laisser vos bagages. Nous vous le ferons savoir, veuillez rester assis."

Une fois le feu éteint, l'avion a été remorqué jusqu'à une porte d'embarquement où les passagers ont pu débarquer en toute sécurité et poursuivre leur route, selon l'aéroport d'Atlanta.