Uber Files : les liaisons intimes et opaques entre lobbyistes et politiques

Cette semaine, le consortium européen de journalistes d’investigation révélait les relations intimes entre les lobbyistes de la société Uber et le monde politique. Emmanuel Macron épinglé en France, Pascal Smet et Boris Dilliès, hier à Bruxelles.

Le Soir nous apprenait hier que le ministre bruxellois en charge de l'Urbanisme connaît personnellement le lobbyiste en chef d'Uber Mark McGann avant que ce dernier ne travaille chez le géant américain. "Nos contacts étaient sporadiques mais joviaux et jouettes", assure-t-il dans Le Soir avant d'assurer qu'il peut "aisément dissocier les relations personnelles des relations professionnelles." Cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'à modifier un communiqué de presse d'Uber ou de conclure un "gentlemen agreement" avec l'entreprise en matière de communication à la presse.

Le bourgmestre d'Uccle est, de son côté, qualifié de "meilleur allié politique en Belgique", par Uber. Entre autres exemples : lorsqu'il était président de la commission Mobilité du Parlement bruxellois, il a personnellement suggéré à Mark McGann de lancer une pétition afin de porter le débat devant le Parlement bruxellois (possible dès 5 000 signatures). Au Soir, Boris Dilliès dit ne se souvenir de rien. Soyons de bon compte, le secteur des taxis bruxellois entretient lui aussi de très étroites relations avec le monde politique bruxellois, socialiste essentiellement. Est-ce illégal ? À priori non. Est-ce amoral ? L'influence des lobbies sur le monde politique est connue de tous, est en soi légitime pour autant que cela se fasse dans les règles. Et la transparence. Ces relations intimes doivent absolument devenir publiques. Et contrôlées de bien plus près.