"C'est notre stratégie" : Comment Trump avait orchestré de se déclarer vainqueur de la présidentielle avant les résultats finaux

Selon des enregistrements dévoilés par le magazine américain Mother Jones, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump à la Maison Blanche, explique que Trump prévoyait de déclarer sa victoire à l'élection présidentielle de 2020, même sans les résultats officiels.

Dans l'audio publié mercredi par le média américain et enregistré trois jours avant l'élection, on peut entendre Steve Bannon dire à un groupe de collaborateurs que l'ex-président avait déjà un plan en tête pour le vote du 3 novembre. "Ce que Trump va faire, c'est juste déclarer la victoire. Pas vrai ? Il va déclarer la victoire. Mais cela ne signifie pas qu'il est gagnant. Il va juste dire qu'il est gagnant", déclare-t-il.

Steve Bannon explique de Trump compte profiter du fait que les démocrates allaient davantage voter par correspondance que les républicains, et donc que les voix démocrates seraient dépouillées plus tard. "Nos électeurs votent plus tôt. Eux (les démocrates ndlr) votent par mail. Ils vont donc avoir un désavantage naturel, et Trump va en profiter. C'est notre stratégie".

Et c'est bien ce qu'il s'est produit quelques heures après le scrutin. Donald Trump avait déclaré "avoir gagné cette élection" alors que tous les bulletins n'avaient pas encore été comptabilisés.

"Quand vous vous réveillerez mercredi matin (le 4 novembre ndlr), ça va être la tempête. Tout le monde sera fou : les antifa, les médias, les tribunaux. Et Trump va juste tweeter : "Vous avez perdu. Je suis le vainqueur. Je suis le roi. La partie est finie", avance-t-il.

Selon Mother Jones, l'audio, qui dure près d'une heure au total, a été enregistré lors d'une réunion entre Bannon et des partisans de Guo Wengui, un magnat chinois en exil, que Bannon a aidé à lancer une série de sites web d'extrême droite. La publication de cet audio intervient alors que Steve Bannon doit être jugé lundi prochain pour outrage criminel, pour avoir refusé de comparaître devant la commission d"enquête de la Chambre des représentants à propos de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.