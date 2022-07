Italie: des sénateurs refusent la confiance, possible démission de Mario Draghi

Le décret-loi en question, qui contient des mesures d'environ 23 milliards d'euros pour aider les familles et les entreprises face à l'inflation, contient également une mesure pour faciliter la construction d'un incinérateur d'ordures à Rome. Or, la lutte contre les incinérateurs d'ordures représente un élément essentiel de la politique du M5S, en perte de vitesse.

"Il faut répondre au malaise social qui augmente de manière claire et décidée. Les irresponsables, ce n'est pas nous, ce sont ceux qui ne donnent pas de réponse au pays", a justifié Mariolina Castellone, cheffe des sénateurs du M5S. "Aujourd'hui, nous ne participons pas au vote de ce décret-loi car nous ne partageons ni une de ses dispositions", celle concernant un incinérateur à Rome, "ni la méthode" de son adoption, a-t-elle ajouté, expliquant que ce texte ne répondait pas selon elle aux besoins du pays, même si M. Draghi a fait de leur non-participation un casus belli entraînant sa démission.

Le M5S s'oppose aux incinérateurs qu'il considère coûteux, polluants, peu efficaces et n'incitant pas la population au tri sélectif. Mais le mouvement a aussi, voire surtout, des arrière-pensées électoralistes, selon les analystes. "Le M5S s'écroule dans les sondages et a besoin de récupérer de la visibilité (...). Il veut être au centre de l'attention", analyse ainsi Lorenzo Codogno, ancien économiste en chef du Trésor italien et professeur invité à la London School of Economics.

Mario Draghi est arrivé aux affaires début 2021 pour constituer une coalition d'"unité nationale" susceptible de surmonter l'urgence pandémique et la crise économique qui s'en est suivie. Or, sans le soutien des M5S, l'ex-patron de la Banque centrale européenne considère que son gouvernement devient "politique" et estime n'avoir pas été mandaté pour conduire un cabinet de cette nature.

De son côté, le président de la République Sergio Mattarella ne veut pas d'élections en septembre, alors que les législatives se tiendront début 2023. Le chef de l'État entend éviter une campagne et un scrutin chronophages à un moment où le pays fait face aux conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine, affronte une nouvelle vague de Covid, doit préparer le budget 2023 et mettre en place toutes les mesures réclamées par l'Union européenne pour bénéficier des quelque 200 milliards d'euros octroyés à Rome dans le cadre du dispositif de l'UE.