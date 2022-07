Quel avenir pour le Premier ministre britannique Boris Johnson ? "Les 90.000 euros que gagne un député ne lui suffiront pas"

« Partygate », défaites électorales, motion de défiance, exode massif du gouvernement. Ces derniers mois, la crinière flavescente de Boris Johnson n’a cessé de pâlir face à un déluge de scandales qui aura sonné l’hallali final de son rôle de leader au sein du parti conservateur. Après trois ans passés à la tête du gouvernement britannique, l’ancien maire de Londres a fini par annoncer sa démission le 7 juillet. Un abandon de poste presque traditionnel après les départs précipités de David Cameron et, plus récemment, Theresa May. La chute annoncée, une myriade de voies de sortie sont probables dans l'attente de son successeur.

Tapi dans l’ombre comme Theresa May

D’après les rumeurs, certains ministres et fidèles bras droits seraient partants pour réintroduire Boris Johnson dans leur gouvernement s’ils étaient amenés à devenir eux-mêmes Premier Ministre. « Impossible », suppute Tristan de Bourbon-Parme, correspondant pour La Libre Belgique au Royaume-Uni depuis 2009 qui a publié récemment le livre « Boris Johnson : un Européen contrarié ». « Theresa May, elle, est restée députée. Elle a refusé de démissionner et continue d’intervenir lors des débats parlementaires. Son statut d’ex-Première ministre lui confère une aura particulière, son opinion possède un réel poids. Un poids suffisant pour Johnson ? Je ne pense pas. »

Même si sa bonhomie apparente et son image décalée de clown décoiffé lui collent à la peau, « BoJo » jouirait d’un égo surdimensionné peu enclin à endosser un costume moins prestigieux que celui de chef d’État.

Homme d’affaires comme Tony Blair

« La deuxième raison est financière", poursuit Tristan de Bourbon-Parme. Il a un train de vie assez conséquent et, surtout, doit s'acquitter de pensions alimentaires considérables en tant que père de sept enfants. Rester simple député, et ne bénéficier « que » de 90.000 euros par an n'est pas suffisant pour assurer ses besoins financiers annuels. » Il faut dire que le compte en banque du Premier ministre démissionnaire a connu des jours plus lucratifs lorsque celui-ci signait une chronique hebdomadaire dans le quotidien d'information The Telegraph : « Son salaire annuel s'élevait à 299.000 euros. Il n'est pas improbable qu'il veuille regagner le chemin de cette rédaction », postule Tristan de Bourbon-Parme.

À l’instar de son prédécesseur Tony Blair, Boris Johnson serait aussi en droit d’amasser un joli pactole en pénétrant dans le business juteux des conférences à l’international.

« Il pourrait quitter son siège de député avant la fin de l’année pour faire comme tous les Premiers ministres britanniques qui ont quitté le pouvoir : prononcer des discours dans le monde entier qui sont grassement rémunérés et multiplier les apparitions publiques pour donner son point de vue sur la société. Une réputation bien amochée suite à la décision d’amener le Royaume-Uni à prendre part à la guerre en Irak n’a pas empêché Tony Blair de créer une fondation et proposer ses services de conférencier à 100.000 euros l’intervention. Boris Johnson a l’avantage d’avoir encore l’image d’un gagnant puisqu’il a été le grand sauveur du parti conservateur. » Fervent allié d’une Ukraine à feu et à sang dès les premiers assauts russes, Johnson aura également tout de même réussi à consolider sa stature de leader international grâce aux aides militaires et financières attribuées au pays.

Le roi déchu d’Albion n’est, en tout cas, pas près de quitter la scène. Qu’elle soit politique ou non.