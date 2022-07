Xavier Dupont de Ligonnès aperçu à San Francisco ? "Il a fait demi-tour au pas de course"

En avril 2011, un drame familial mettait la France en émoi. Un drame qui reste à l'heure actuelle la plus grande énigme criminelle du siècle dans l'hexagone. Celui-ci concerne Xavier Dupont de Ligonnès, un homme soupçonné d'avoir tué sa femme, ses quatre enfants, ainsi que ses deux chiens, avant de disparaître dans la nature.

Depuis 2011, malgré les nombreux efforts réalisés par la justice française, l'enquête stagne. Est-il mort ? Est-il vivant ? Cette question n'a toujours pas de réponse plus de 10 ans après le drame. A de nombreuses reprises et aux quatre coins du monde, des personnes pensent l'avoir croisé mais jamais la police n'a pu mettre la main dessus.

Le 11 octobre 2019 pourtant, un homme avait été arrêté à l'aéroport de Glasgow alors qu'il rejoignait son épouse écossaise. Les forces de l'ordre en Ecosse pensaient bel et bien avoir réussi à arrêter Xavier Dupont de Ligonnes mais il s'agissait en fait d'un certain Guy Joao, un retraité qui avait été pris à tort pour l'homme le plus recherché de France.

Dans son édition de mercredi, Soir Mag a évoqué une troublante révélation qui pourrait bien relancer le mythe de sa fugue de l'autre côté de l'Atlantique. Une ancienne voisine du père de famille aurait en effet croisé la route de XDDL à San Fransisco. En 2015, alors que le couple surnommé "Les D." rendent visite à leur fils "employé d'une multinationale dans la Silicon Valley" à San Francisco, ceux-ci se promènent dans le quartier français de la ville californienne.

Soir Mag explique alors que Catherine, la femme et ancienne voisine, entre alors dans une boutique quand un individu la bouscule. En se retournant, cette dernière aurait alors immédiatement reconnu Xavier Dupont de Ligonnès et prononcé, à haute voix, son prénom. L'homme se tenait avec une "chemise ajustée et barbe impeccablement rasée", comme elle le décrit.

Celui qu'elle soupçonne alors être Xavier Dupont de Ligonnes aurait alors perdu ses moyens et pris la fuite. Après avoir prononcé son identité, l'homme aurait "écarquillé les yeux avant de faire demi-tour au pas de course".

Interrogé à ce sujet, son ami d'enfance Bruno de Stabenrath, qui a déjà écrit un ouvrage au sujet de la disparition de XDDL appelé "L'ami impossible", il est très probable que c'était bien Xavier Dupont de Ligonnès qui se trouvait dans ce magasin. "Si ça n'avait pas été Xavier, il aurait simplement répondu : 'Bonjour madame'", soutient-t-il auprès de Soir Mag.