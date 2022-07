Deux morts lors d'un feu d'artifice en France: une enquête ouverte pour homicide involontaire

Un garçon de sept ans et sa soeur de 24 ans, venus avec leur famille, ont trouvé la mort lorsque plusieurs projectiles ont frappé les spectateurs à quelques dizaines de mètres du pas de tir, dans des circonstances qui restent à éclaircir.

Un proche de la jeune femme, âgé d'une trentaine d'années, a été grièvement brûlé. Il a été transporté dans une unité spécialisée de l'hôpital de Tours et ses jours ne sont plus en danger, selon le procureur de la République d'Angers Eric Bouillard.

Six autres spectateurs, dont les parents des deux victimes, ont été plus légèrement touchés.

Les auditions des artificiers et des organisateurs ont commencé vendredi matin, a expliqué à la presse le procureur.

L'enquête, confiée à la Sûreté départementale du Maine-et-Loire et au commissariat de Cholet, cherchera à savoir si "oui ou non toutes les mesures de sécurité et notamment sur la proximité du public avec le pas de tir ont été respectées, est-ce que les normes ont été respectées, est-ce que les règles de l'art ont été respectées", a-t-il ajouté.

Plusieurs dizaines de personnes avaient assisté au feu d'artifice en se plaçant juste derrière les grillages autour du stade, à l'opposé de la place principale où se massait le gros des spectateurs, selon plusieurs témoignages.