La vidéo suffocante d'un journaliste sur l'autoroute en plein incendie au Portugal

Au Portugal, le mercure monte à plus de 45° dans certaines régions. Les pompiers luttent face à cette vague de chaleur catastrophique et les nombreux incendies qui ravagent le pays. Plus de 10.000 hectares de forêts sont déjà partis en fumée en une semaine et des dizaines de blessés sont à déplorer.

La vidéo, à la fois incroyable et suffocante, partagée par le journaliste Rui Tukayana permet d'avoir une idée de la terrible situation que vivent les habitants actuellement. L'homme a décidé de se filmer sur une autoroute près d'Aveiro dans laquelle il décrit les images. A la fin de la séquence, on peut même l'entendre pousser un soupir de soulagement de s'en être sorti indemne.