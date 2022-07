Canicule: 37 départements français en vigilance orange

Les météorologues avaient ajouté samedi 22 nouveaux départements sous cette bannière, qui recommande aux habitants des zones concernées d'être "très vigilants": Ariège, Aveyron, Cantal, Corrèze, Dordogne, Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Sarthe, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côte d'Armor, Morbihan, Finistère, Alpes-Maritime, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

Ils s'étaient ajoutés aux seize départements du Sud-Ouest et du Sud-Est qui s'y trouvaient déjà depuis plusieurs jours: Gers, Landes, Lot, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrenées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne et Vaucluse. De même que l'Andorre.

Dimanche matin, Meteo France a retiré les Pyrénées-Orientales.

L'échelle des vigilances météo compte trois niveaux d'alerte: jaune (soyez attentifs), orange (soyez très vigilants) et rouge (vigilance absolue).

L'épisode de fortes chaleurs, qui devrait se prolonger au moins jusqu'en début de semaine prochaine, a surtout concerné l'Aquitaine, l'Occitanie, la vallée du Rhône et la Provence avec des maximales comprises samedi entre 35 et 39 degrés, voire 40 degrés localement.

Les maximales dans ces régions devraient atteindre dimanche entre 35 et 40 degrés avec des températures atteignant 41 degrés localement dans le Sud-Ouest.

Les températures maximales samedi ont été relevées dans le Sud-Ouest: 35,9°C à Bordeaux-Mérignac, 36.7°C à Agen et 38°C à Aiguillon, 38.2°C à Montauban, 38.2°C à Toulouse-Blagnac et 39.2°C à Revel, 38.6°C à Albi, 38.8°C à Mont-de-Marsan et même 40.7°C à Bélis dans les Landes.

"La hausse des températures se poursuit, en particulier dans le Sud-Ouest où des valeurs voisines de 40°C seront souvent atteintes" dimanche, a indiqué Meteo France dans son bulletin de 06H00. "Les températures minimales, jusqu'à présent assez clémentes, seront généralement plus élevées que ces jours derniers".

"Les fortes chaleurs vont également s'étendre vers le Nord-Ouest. Les départements bretons connaîtront ainsi souvent 34/35°C ou plus", ont prévenu les météorologues.

Selon eux, "lundi marquera le point culminant de cet épisode caniculaire sur la façade ouest du pays avec des valeurs parfois remarquables: les 40°C seront souvent approchés, atteints ou dépassés".

"Des records seront certainement battus", ont-ils anticipé.

"Mardi, la baisse sensible des températures par l'Atlantique se confirme. Les fortes chaleurs persisteront sur la moitié est de la France. Une dégradation orageuse est attendue, surtout marquée en fin de journée du Massif Central au Grand-Est", a précisé Meteo France.

La vigilance canicule est susceptible de persister dans ces régions, "particulièrement autour de la vallée du Rhône".

Cette vague de chaleur touche l'ensemble de l'Europe occidentale, provoquant des feux de forêt comme dans le Sud-Ouest de la France, en Espagne ou au Portugal. Au Royaume-Uni, l'agence météorologique a émis la toute première alerte "rouge pour chaleur extrême" de l'histoire du pays. Les températures pourraient y dépasser les 40 degrés, une première depuis le début des mesures météo.

La dernière vague de chaleur pour un mois de juillet remonte à 2019 et fut d'une intensité exceptionnelle avec des records de température moyenne. La France avait ainsi connu sa journée la plus chaude depuis le début des mesures avec 29,4°C le 25 juillet (ex-aequo avec le 5 août 2003), tout comme sa nuit la plus chaude, avec une moyenne de 21,4°C, la nuit du 24 au 25 juillet.