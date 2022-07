Apocalypse en France: que signifient "les sautes de feu" qui compliquent tant le travail des pompiers?

La Gironde semble connaître l'apocalypse. Depuis le début des incendies qui sévissent dans la région, près de 15 000 hectares de végétation ont déjà été réduits en cendres. 31 000 habitants et vacanciers ont dû évacuer les lieux.

Les flammes sont particulièrement agressives et les pompiers ne parviennent pas à maîtriser la virulence des flammes. Ce lundi matin, Vincent Ferrier est venu faire un point sur la situation. "La situation est critique", a commencé le sous-préfet de Langon. "On va avoir une journée difficile avec beaucoup de sautes de feu."

Depuis le début des incendies, ce terme est revenu avec insistance. En réalité, c'est un terme assez fréquent lorsque l'on évoque ce type de phénomène. "Il s'agit d'écorces qui, lorsqu'elles s'enflamment à une certaine température, vont être projetées dans les airs", précise le lieutenant-colonel Arnaud Mendousse sur BFM TV.

"Si le vent est soutenu, ces escarbilles vont aller à plusieurs centaines de mètres (...) et créer un nouveau feu. Le feu va progresser de cette manière-là, par sauts successifs", poursuit celui qui est officier de communication du SDIS de la Gironde. Dans le département, ces sautes de feu sont très fréquentes à cause de la végétation présente en Gironde. "La forêt des Landes de Gascogne est une forêt de pins maritimes et ces pins maritimes ont la particularité d'avoir des écorces relativement inflammables", affirme-t-il.

Comment faire pour essayer de calmer les flammes? Les pompiers font face à un manque de choix crucial. "Ils doivent traiter ces sautes de feu une par une, au fur et à mesure qu'elles surviennent". De quoi leur donner encore beaucoup de fil à retordre.