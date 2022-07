Vague de chaleur: près de la moitié du territoire de l'Union européenne en risque de sécheresse

Une partie inquiétante du territoire de l'UE est actuellement exposée à des niveaux de sécheresse d'avertissement (46% de l'UE) et d'alerte (11% de l'UE), associés à un déficit d'humidité du sol et au stress végétal, selon un rapport de la Commission européenne publié lundi.

"Le changement climatique augmente le risque de graves sécheresses et d'incendies de forêt dans le monde", a commenté la commissaire à la Recherche, Mariya Gabriel.

La France, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie devront probablement faire face à une baisse du rendement des cultures, due au stress hydrique et thermique, selon le rapport du Centre commun de recherche de la Commission.

Dans une certaine mesure, l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, la Slovénie et la Croatie sont également concernées. En Italie, le bassin du Pô est confronté au niveau de gravité de sécheresse le plus élevé. La sécheresse intense a été déclarée dans cinq régions italiennes et la disponibilité insuffisante de l'eau a entraîné des restrictions d'utilisation dans les municipalités. Des mesures similaires visant à limiter l'utilisation de l'eau ont été prises en France. La Belgique n'est en revanche pas mentionnée dans le rapport.