Feux de forêts en Gironde : Mathieu Valbuena déchiré par la perte de son camping

Plus de 13.000 hectares ont déjà brulé

en Gironde depuis une semaine. Un suspect a notamment été placé en garde à vue.

Près de la Dune du Pilat, la forêt de Teste-de-Buch est ravagée par les flammes. De nombreux villages ont été évacués. C'est aussi le cas du Zoo d'Arcachon qui a préféré mettre ses animaux à l'abri du feu toujours pas maîtrisé.

Cette zone touristique du bassin d'Arcachon compte de nombreux campings, notamment celui de Mathieu Valbuena, co-propriétaire du Pyla-Camping, détruit par les flammes. Trois autres campings ont également été détruits en quelques heures à peine.

Pour le milieu qui évolue actuellement à l'Olympiakos, en Grèce, la nouvelle est dévastatrice. "Ce sont des images terribles et c'est très triste de voir ces hectares et ces hectares de forêt partir en fumée, raconte-t-il sur BFM TV, c'est difficile dans ces conditions d'arrêter les feux de La Teste et de Landiras, mais l'essentiel reste bien évidemment que tout le monde soit en sécurité."

Le footballeur français qui tient cette affaire depuis 2003 a tenu a soutenir les pompiers qui mènent un combat difficile. "Ils mettent leur vie en danger face à un feu qui avance tout le temps et je tenais à les remercier du fond du cœur et leur dire que nous sommes derrière eux."

Lundi 18 juillet, les autorités ont procédé à l'évacuation de la population locale, près de 15.000 personnes ont été mises à l'abri.