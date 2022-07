Vague de chaleur au Royaume-Uni : des cinémas anglais font une offre spéciale pour... les roux !

C'est la chaîne de cinéma Showcase qui propose cet avantage pour les roux du Royaume-Uni : pouvoir regarder un film par jour gratuitement pendant la vague de chaleur qui s'abat également de l'autre côté de la Manche.

En cette période désagréable pour la majeure partie de la population, certains sont plus fragiles que d'autres face aux chaleurs et également au soleil. Et quoi de mieux que d'éviter le soleil dans les salles obscures des cinémas en regardant un bon film, qui plus est gratuitement.

Alors que le mercure indique des températures avoisinnant les 40 degrés ces deux derniers jours, le groupe Showcase accorde aux roux et aux rousses un petit soulagement en cette période historique au niveau climatique.

Pour les roux qui en profitent, les cinémas du groupe Showcase ont limité l'accès à un film par jour offert.