Italie : Mario Draghi va à nouveau annoncer son intention de démissionner

Selon l'agence de presse italienne ANSA, l'ancien dirigeant de la Banque centrale européenne annoncera son intention de démissionner au début d'une session du Parlement jeudi matin. La semaine dernière, Mario Draghi avait déjà offert sa démission en raison de problèmes de confiance. Une demande qui avait ensuite été refusée par le président Sergio Mattarella, qui lui avait demandé d'essayer de sauver son gouvernement d'union nationale.

Si seul un partenaire de la coalition, le Mouvement 5 étoiles, avait refusé d'exprimer sa confiance il y a quelques jours, ce mercredi, ce sont trois partis au pouvoir qui ont boycotté le vote. Avec le départ de M. Draghi, qui a pris ses fonctions en février 2021, l'Italie est à nouveau au cœur d'une crise politique et des élections anticipées sont probables, selon les observateurs.

Le chef du gouvernement avait déclaré plus tôt dans la journée de mercredi qu'il était prêt à rester au poste de Premier ministre, mais seulement si l'unité au sein de la coalition et la confiance étaient restaurées.

"Les partis et vos parlementaires sont-ils prêts à restaurer ce pacte ?" a demandé Mario Draghi dans son discours devant la chambre haute du parlement, ajoutant que c'est ce que demande le peuple italien. Maires, dirigeants syndicaux et organisations patronales ont massivement appelé l'ancien président de la Banque centrale européenne à rester à la tête du gouvernement.

Ce dernier a suffisamment de soutien pour continuer à gouverner sans le Mouvement 5 étoiles. Il a rejeté cette option parce qu'il a été initialement chargé de diriger une coalition avec des partis de tout l'éventail politique. Non seulement le Mouvement 5 étoiles n'a pas voté mercredi, mais les partis de droite de la coalition, Lega et Forza Italia, n'ont pas voté non plus. Ces deux formations sont prêtes à rester au sein du gouvernement mais seulement sans le Mouvement 5 étoiles, une demande que Mario Draghi a déjà écartée.