Claire Chazal prend une nouvelle fois la défense de PPDA

"Avec Patrick et François, on est intéressés par des choses profondes, je crois, et qui nous ramènent à la réalité, à la vraie vie, à l'amitié, à la culture, à la famille, donc c'est ce qui a aidé à tenir dans un monde qui est assez violent, volontiers caricatural et brutal, ce que moi je n'aime pas", a ainsi déclaré Claire Chazal sur Europe 1, interrogée sur la manière dont elle avait protégé son fils, François, des accusations de viols visant son père Patrick Poivre d'Arvor. "C'est l'évolution d'une société qui, parfois surprend, parfois heurte et avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord." L'ex-star du JT de TF1 a conclu en évoquant "les qualités profondes" de PPDA. "Comme la justice ne s'en est pas encore emparée, je crois qu'il faut essayer de penser à autre chose".