Le coup de colère de Pascal Obispo face aux incendies qui ravagent la Gironde : “Entre colère et tristesse"

Plus de 20 000 hectares partis en fumée, des dizaines de milliers de personnes évacuées… Les incendies qui dévastent depuis plusieurs jours la Gironde ont fait réagir Pascal Obispo, enfant de la région. Sur Instagram, il a posté une photo de lui pris au Cap Ferret, sous un ciel obscurci par les fumées. Une image que l’on croit extraite d’un film apocalyptique.

Dans son commentaire, il ne cache pas son désarroi ni sa colère. "Comment exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui en tant qu'enfant du bassin d'Arcachon… Entre tristesse devant ce désastre écologique, et colère devant ce qu'on aurait dû faire en amont, afin de prévenir et réduire cette horrible catastrophe", écrit l'auteur de Welcome to the Magic World of Captain Samouraï Flower, son 8e album qui se veut une fable écologique.

Il adresse aussi toute sa gratitude aux pompiers à pied d'œuvre depuis des jours pour venir à bout de ces incendies. "Entre admiration et reconnaissance devant le courage de ces pompiers, ces pilotes, ces hommes qui se battent pour sauver la vie et la beauté de l'environnement qui nous fait mieux supporter l'existence."

Dans le courant de la semaine plusieurs personnalités habitant la région se sont aussi exprimées à propos de ces incendies. C'est le cas du couple Jérémy Frérot-Laure Manaudou. "Ca crame, ça crame, et on voit encore ces nuages de fumée en face de nous (...). On a dû évacuer, il y avait trop de fumée, c'était intenable. Cela rentrait dans la maison, impossible de s'endormir. On a eu peur de s'intoxiquer et de ne jamais se réveiller. Nous avons trois enfants, avec Laure. Donc, on a joué la précaution. Puis le maire à demandé à toute la zone d'évacuer."

Même sentiment du côté d'Ingrid Chauvin qui a réagi à la publication de Jérémy Frérot : "Terrifiant, j'y suis aussi auprès de ma famille."