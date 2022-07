Canicule: le plus grand lac artificiel de France méconnaissable (PHOTOS)

Le plus grand lac artificiel de France, le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes), inquiète fortement. En cause : son assèchement très rapide suite à la canicule qui sévit actuellement en France. Alors que la saison touristique bat son plein dans cette région, le niveau d'eau du lac a baissé de plus de trois mètres depuis la fin du mois de mai. Selon TF1, il s'agit même de son niveau le plus bas depuis 60 ans.

Des images diffusées sur Twitter qui proviennent du satellite européen Sentinel 2 comparent les niveaux d’eau du 29 mai et du 23 juillet. Sur ces images, on peut remarquer un net rétrécissement de la zone de baignade dans ce lac artificiel.

Une situation chaotique alors qu'une majeure partie de la France est actuellement placée en état d’alerte avec des restrictions sur l'usage de l’eau.

©MaxPPP

Des images satellites prouvent également que l'Hexagone est en pleine sécheresse. La différence entre l’été 2021 et l’été 2022 en France est même saisissante lorsque l'on observe les deux images ci-dessous où le jaune prend le dessus sur le vert dans tout le pays ou presque.