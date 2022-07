Elle trouve un lézard dans son hamburger du McDonald’s: "Écrasé avec les boyaux qui sortent et badigeonné de sauce"

En février 2021, une femme se rend dans un restaurant de la chaîne McDonald's et décide de commander un "Big Tasty". En regardant de plus près l'intérieur de son hamburger, elle s'est alors rendu compte qu'un... lézard se trouvait à l'intérieur: "J’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre. Je l’ai ouvert et c’est là que j’ai découvert un lézard écrasé avec les boyaux qui sortaient. Il était bien badigeonné de sauce, le cuisinier l’a forcément vu", explique-t-elle auprès de nos confrères.

En dédommagement, l'établissement lui propose alors un bon de réduction de 10% sur sa prochaine commande. Un geste refusé par la cliente qui a décidé de poursuivre l'enseigne, malgré des discussions avec un responsable.

De son côté, McDonald's affirme qu'une enquête interne n'a relevé aucune non-conformité.