"Regardez, est-ce que c'est vraiment lui ?" : Poutine soupçonné par l'Ukraine d'avoir utilisé un double

Mardi dernier, Vladimir Poutine s'était déplacé à Téhéran pour rencontrer les présidents Ebrahim Raïssi et Recep Tayyip Erdoğan afin notamment de discuter de la guerre en Syrie et de l'invasion de l'Ukraine. Face à ses homologues iranien et turc, le dirigeant russe serait apparu plus fringuant qu'à l'accoutumée, ce qui aurait éveillé les soupçons des services de renseignements ukrainiens, rapporte The Sun. C'est en tout cas ce qu'affirme Kyrylo Budanov, général de division, sur la chaîne ukrainienne 1+1.

"C'est juste une simple supposition. Regardez le moment où Poutine sort de l’avion. Est-ce que c’est vraiment lui ?", interroge-t-il.