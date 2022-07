Au moins deux personnes sont décédées et cinq personnes blessées lors d'une fusillade survenue dans un parc de Los Angeles dimanche après-midi.

Une nouvelle fusillade fait au moins deux morts et cinq blessés à Los Angeles

Des coups de feu tirés dimanche soir dans un parc de Los Angeles ont fait deux morts et cinq blessés, selon les médias locaux. La police n'exclut pas l'hypothèse qu'il y ait eu plusieurs tireurs mais n'a pas encore interpellé de suspect. Un premier bilan faisait état de sept blessés, dont deux dans un état critique. Les victimes ont été transportées dans les hôpitaux des environs où deux d'entre elles ont été déclarées mortes. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Les blessés ont entre 23 et 54 ans.

Les coups de feu ont été tirés dans le parc public "Peck Park", situé dans le quartier de San Pedro, non loin d'un salon automobile. Il ressort des premiers éléments de l'enquête que les tirs seraient consécutifs à une discussion opposant deux groupes.

La police continue à fouiller le parc et n'exclut pas qu'il y ait d'autres victimes, a déclaré une porte-parole.