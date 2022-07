Féminicide en France: une femme tuée par son compagnon en sortant du travail

La victime s'apprêtait à partir pour sa pause déjeuner quand son compagnon, âgé de 61 ans, l'a atteinte de nombreux coups de couteau.

L'homme qui avait ensuite pris la fuite a été interpellé chez lui par les gendarmes dans la commune voisine de l'Isle-sur-la-Sorgue. Il n'avait pas d'antécédent judiciaire, a ajouté cette source, confirmant une information de la presse locale.

Mardi il était toujours en garde à vue dans les locaux du commissariat de Cavaillon, en charge de l'enquête. Contacté par l'AFP, le parquet d'Avignon n'était pas joignable.

D'après les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, 146 femmes ont été victimes de féminicides en 2019 en France et 102 en 2020. Le collectif "Féminicides par compagnons ou ex" a lui dénombré en 2021 113 féminicides. Au total, en France, plus de 200.000 femmes sont victimes de violences chaque année, selon le ministère.