Le calvaire de Sebastian, victime de la variole du singe: "J’ai littéralement pleuré quand je suis allé aux toilettes"

Sebastian Köhn, 39 ans, un Suédois vivant à New York, a récemment été infecté par le virus de la variole du singe. Dans un article du Guardian, il décrit son expérience infernale avec le virus et le chemin vers le traitement.

Le 24 juin, les festivités de la Pride ont débuté à New York. Sebastian Köhn était conscient des problèmes que pouvait engendrer la variole du singe et a essayé de se faire vacciner, mais sans succès.

"J'ai entretenu des relations sexuelles avec plusieurs hommes pendant le week-end. Une semaine plus tard, le 1er juillet, j'ai commencé à me sentir très fatigué. J'avais une forte fièvre, des frissons et des douleurs musculaires. Mes ganglions lymphatiques étaient tellement enflés qu'ils dépassaient de deux centimètres de ma gorge", raconte-t-il. "J'ai d'abord fait un autotest Covid : négatif. Puis, j'ai commencé à suspecter la variole du singe. J'ai alors été faire un nouveau test."

Deux jours après ses premiers symptômes, il a commencé à avoir une éruption cutanée sur et autour de l'anus. "Au début, c'était une sensation de picotement et de démangeaison. Je n'avais pas trop de raisons de m'inquiéter. On m'avait assuré qu'il s'agissait de quelque chose de bénin, que j'étais en bonne santé. Or, je n'avais en réalité aucune idée de la gravité de la situation", poursuit-il.

Quelques jours plus tard, il a commencé à développer de petites lésions sur tout le corps. "Au début, elles ressemblaient à des piqûres de moustiques, mais elles se sont transformées en cloques boutonneuses qui ont fini par éclater, laissant des croûtes et une cicatrice. J'en avais sur la tête, le visage, les bras, les jambes, les pieds, les mains, le torse, le dos, et cinq sur mon seul coude droit. Lors du pic de la contamination, j'en avais plus de cinquante réparties sur le corps", poursuit le Suédois.

Il avait également de la fièvre, souffrait d’urticaire et avait des douleurs à de nombreux endroits. Quelques jours auparavant, il avait été testé pour la variole du singe et les IST à l’hôpital. Il avait été testé positif à la gonorrhée, mais le résultat de son test de la variole du singe n’était alors pas encore connu.

Les douleurs et démangeaisons ont empêché Sebastian Köhn de trouver le sommeil. Les petites lésions sur et autour de l'anus se sont transformées en plaies ouvertes, "avec une douleur insupportable". "J'ai littéralement pleuré quand je suis allé aux toilettes. Même se laver était extrêmement douloureux." Sa gorge s'est également mise à enfler, si bien qu'il a dû se rendre aux urgences et a reçu des antibiotiques.

On lui a finalement annoncé qu'il avait le virus de la variole du singe. Mais mettre la main sur des médicaments s'est avéré presque impossible. Il a été envoyé d'un endroit à l'autre sans résultat. Finalement, il a été admis dans un traitement expérimental. Ça s'est avéré efficace. Les ampoules ont séché et il peut à nouveau aller aux toilettes sans douleur. Mais Köhn est toujours isolé. "Je ne peux pas vous dire à quel point je suis fatigué de mon appartement", dit-il.

Mais l'homme met aussi en garde. "J'ai peur que cela ne redevienne une maladie endémique, notamment chez les homosexuels, si nous n'avons pas déjà dépassé ce stade. J'ai peur que nous soyons coincés avec ça pour toujours."