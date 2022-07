Boris Johnson en route vers l'OTAN ? Le Premier ministre serait plébiscité

D'ici six semaines, Boris Johnson aura quitté son poste de Premier Ministre. Le poste de secrétaire général à l'OTAN sera-t-il le prochain mandat de l'Anglais ?

Il y a une vingtaine de jours, Boris Johnson annonçait sa démission du poste de Premier ministre du Royaume-Uni. Pour le remplacer, deux candidats ont été rétenus. L'ex-ministre des Finances Rishi Sunak et la ministre des Affaires étrangères Liz Truss se sont qualifiés mercredi pour le duel final dans la course à Downing Street.

Selon le journal The Telegraph, Boris Johnson serait pour sa part en position idéale pour briguer un autre poste important, celui de Sécrétaire général de l'OTAN. Pour cela, il faudra attendre septembre prochain qui correspond à la fin du deuxième mandat de Jens Stoltenberg.

Pour assurer l'élection de Boris Johnson à la tête de l'OTAN, de nombreux conservateurs sont prêts à soutenir son éventuelle candidature, explique le Telegraph. Par ailleurs, les Américains préfèreraient un dirigeant britannique plutôt qu'un membre de l'Union Européenne pour diriger l'OTAN. Les anciens premiers ministres Theresa May et David Cameron et le ministre de la défense Ben Wallace avaient déjà été pressentis comme successeurs possibles de Stoltenberg.

Le Telegraph annonce que les conservateurs seraient séduits par Johnson grâce à la position ferme qu'il a maintenue face à la Russie. Le Royaume-Uni a en plus de cela fourni énormément d'armes à l'Ukraine.

D'autres ne sont pas du même avis

Lord Dannatt, un ancien chef de l'armée britannique, pense le contraire vis-à-vis de Boris Johnson. "Il a incontestablement fait de bonnes choses pour nous et notre soutien à l'Ukraine est fantastique", dit-il avant d'évoquer sa crainte. "J'ai peur que ce soit les affaires personnelles, le manque d'intégrité, le manque de confiance. Franchement, nous ne voulons pas que Boris Johnson ait l'air encore plus ridicule sur la scène internationale. Il est une honte nationale."

Pour que Boris Johnson soit élu à la tête de l'OTAN, il est nécessaire de récolter l'unanimité de tous les Etats membres ainsi que les pays de l'UE membres de l'OTAN.