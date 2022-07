Deux policiers condamnés pour la mort de George Floyd

Deux policiers américains ont été condamnés mercredi à des peines respectives de 3 ans et demi et trois ans de prison, pour ne pas avoir apporté d'aide à George Floyd, dont le meurtre avait bouleversé le monde en 2020.

Ils ont également été condamnés pour avoir violé les droits civiques de l'Afro-Américain. Tou Thao, 36 ans, a écopé de 3 ans et demi d'emprisonnement tandis que Alexander Kueng, 28 ans, a été condamné à trois ans de prison.

La semaine dernière, un autre policier, Thomas Lane, 39 ans, avait écopé de deux ans et demi derrière les barreaux.

Les trois hommes étaient accusés de ne pas avoir apporté les secours nécessaires au quadragénaire noir, sur le cou duquel leur collègue Derek Chauvin était resté agenouillé pendant près de dix minutes. Ce dernier a été condamné à plus de 20 ans de prison.

Le meurtre de George Floyd le 25 mai 2020 à Minneapolis avait bouleversé le monde et provoqué d'immenses manifestations contre le racisme et les violences policières aux États-Unis et ailleurs dans le monde.